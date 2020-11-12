Beşiktaş pas ve ayak tenisi çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması yapıldı. İdman, oynanan ayak tenisi ile tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kalecisi Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son günlerde çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncuları Alexander Sörloth için açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da sezona süper başlayan Younes Belhanda, kontrat bekliyor. Sözleşmesinin son yılında olan Faslı yıldızın mükemmel futbolu kafaları karıştırdı. 30 yaşındaki futbolcuya bir dönem "gitsin" diyenler, şimdi sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyor. Peki Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılacak mı?
Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak olan Siyah-Beyazlılar'da, Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun'un ardından listeye Senegalli golcü de girdi. Menajerler tarafından önerilen Niasse şu an için son tercih. Kara Kartal, 3 isimde sonuca ulaşamazsa bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya yönelecek.