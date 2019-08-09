  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 13:43
  • |
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 14:05

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Paylaş

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı bildirildi.     

Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.     

Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Enzo Roco'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.     

Siyah-beyazlı takım, hazırlıkları kapsamında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacak.   

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Shinji Kagawa, İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer oldu

title

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

title

Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

Galatasaraylılara Müjde! Falcao´nun Transferini Bitirmek İçin Fransa´ya Gitti...

SPOR GÜNDEMİ

Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son
Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son

Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son

Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!'
'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!'

'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!'

Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.

Güneş'ten Galatasaray'a yabancı eleştirisi
Güneş'ten Galatasaray'a yabancı eleştirisi

Güneş'ten Galatasaray'a yabancı eleştirisi

A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.

Comolli yine kötü haberle geldi! Bu transfer de yattı
Comolli yine kötü haberle geldi! Bu transfer de yattı

Comolli yine kötü haberle geldi! Bu transfer de yattı

Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.

Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor
Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor

Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor

Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.

Terim şok oldu! '2 katını isteriz'
Terim şok oldu! '2 katını isteriz'

Terim şok oldu! '2 katını isteriz'

Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1
Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Şampiyonluk sistemi: 4-1-4-1

Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.