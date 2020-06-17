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aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:59
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Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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