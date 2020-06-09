Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip taktik programın ardından yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.
Galatasaray'ın göğüs sponsoru Terra Pizza, opsiyon kullanmama kararı aldı, sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Ancak şirketler, “Koronavirüste eylül veya ekimde ikinci dalga olursa ne yaparız” diyerek sponsorluğa mesafeli yaklaştı. Bu nedenle Cim-Bom biraz daha bekleme kararı aldı.