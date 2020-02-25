Beşiktaş pas, şut ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. İdman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaletine bağlı Wesel kentinde yaşanan son dakika gelişmesine göre Wesel Anadolu Spor binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın koltuğu sallanırken yönetim, yolların ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimlere yöneldi. Bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren ilk isim Alex de Souza oldu. Brezilyalı yıldız teklifi kabul etmezse Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsü de seçenekler arasında.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.
Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.
Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.