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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 15:25
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Beşiktaş pas, şut ve taktik çalışması yaptı

Beşiktaş pas, şut ve taktik çalışması yaptı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında perşembe günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar, pas, 5'e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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