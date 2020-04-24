Beşiktaş, Papiss Cisse ile 1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor

Siyah-beyazlılarda transfer listesine eklenen isimlerden biri de Papiss Cisse oldu. Caner Erkin'le henüz sözleşme yenilenmemesi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da tavsiyesiyle Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, bir hamle daha yaptı.
Siyah-beyazlılar yine Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Papiss Cisse ile 1 yıllık anlaşma konusunu masaya yatırdı. 47 yaşındaki teknik adamın 34 yaşındaki Senegalli forveti çok beğendiği ve Beşiktaş yönetimine alınması konusunda tavsiyede bulunduğu bildirildi.
Sergen'in bu oyuncuların maaşlarını bildiği için yönetimin elini de rahatlattığı gelen bilgiler arasında.
403 MAÇTA 174 GOL
Senegalli forvet Papiss Cisse, bugüne kadar 403 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 174 kez havalandıran, 24 de asist yapan başarılı golcü, toplamda 198 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Cisse, Senegal milli takımında da 37 maçta 17 gol attı.
(Sabah)
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