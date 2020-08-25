Beşiktaş PAOK maçı canlı yayını hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş PAOK maçı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş PAOK maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş PAOK maçı eleme usulüne göre yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle karşılaşma seyircisiz olarak izlenecek. Taraftarlar Beşiktaş PAOK maçının kaçırmamak için mücadeleyi televizyondan izleyecek.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda Beşiktaş PAOK, Avrupa kupaları tarihinden ilk kez karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş PAOK maçı bugün yapılacak. Maçı televizyondan izlemek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş PAOK maçının hangi kanalda ya da saat kaçta gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor.

BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Müsabaka, bugün (25 Ağustos) tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Saat 21.00’de başlayacak olan maç, Kanal D ekranlarından izlenecek.

YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.

Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin

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