Beşiktaş, Paderborn'da forma giyen sol bek Jamilu Collins'i radarına aldı

Alman basınının haberine göre Bundesliga'ya yeni çıkan Paderborn'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı sol bek, Beşiktaş'ın radarına girdi.
Geçen sezon Bundesliga 2'de 34 maça çıkan Nijeryalı sol bekin bonservis değerinin ise 1.5 milyon euro olduğu belirtildi.
''JAMILU İLE PLANLARIMIZ VAR''
Paderborn Teknik Direktörü Martin Przondziono, Kicker gazetesine yaptığı açıklamada ''Jamilu ile planlarımız var, onu göndermek istemiyoruz.'' sözlerini kullansa da Beşiktaş'ın yapacağı teklife göre Alman ekibinin kararını değiştirebileceği kaydedildi.
Hırvatistan'ın Rijeka takımında futbola başlayan Nijeryalı futbolcu, son iki sezondur Paderborn için oynuyordu. 1.83 boyundaki sol bek, 11 kez de Nijerya Milli Takımı formasını giymişti.
(Sporx)
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.
Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.
Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir'e talip oldu.
Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.
Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.