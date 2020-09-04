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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 23:25
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Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu

Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu

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AA

Beşiktaş, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar 3. dakikada Atakan Üner ve 40. dakikada Mensah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, 84. dakikada İlkay İşler'in golüyle siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetle turnuvada 3. oldu.

Bu arada, Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden Umut Nayir, tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

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