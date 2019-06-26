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  3. Beşiktaş, Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak üzere

Beşiktaş, Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak üzere

Beşiktaş, Okechukwu Azubuike'yi renklerine bağlamak üzere

Beşiktaş, Okechukwu Azubuike transferinde sona geldi.

Beşiktaş, Medel’in yerine düşündüğü Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike’yle anlaşmak üzere.

Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rizespor’da geçiren Azubuike’nin kulübü Mısır’ın Pyramids takımına 1 milyon 250 bin euro teklifte bulundu. Pyramids’in kulübünün ise oyuncu için 1 milyon 600 bin euro istediği öğrenildi. Azubuike'yle görüşmeleri ise Beşiktaş’ın eski oyuncusu Mısırlı Ahmed Hassan’ın yaptığı kaydedildi.

(Güneş)

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