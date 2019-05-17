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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u satış listesine koyuyor

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u satış listesine koyuyor

Beşiktaş'ta yönetim, yedek kulübesine hapsolan kaptanını sezon sonunda satışa çıkarma kararı aldı. Oğuzhan'ın menajeri de oyuncuya kulüp bakıyor.

Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup iyice gözden düştü.

Bu sezon yedek kulübesine hapsolup fazla süre alamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu, küçülme kararı alan Beşiktaş yönetiminin satışa çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. Oğuzhan'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, menajerlerinin kendisine özellikle Avrupa'da kulüp baktığı belirtildi.

Oğuzhan için menajerlerinin Valencia (İspanya), Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya) ve Everton (İngiltere) ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Yönetimin, 2022 yılına kadar Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi olan Oğuzhan'ı 6-7 milyon euro bedelle satıp transfer için kaynak yaratmayı planladığı vurgulandı. Oğuzhan 18 maçta 780 dakika oyunda kaldı.

(Star)

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