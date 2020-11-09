Beşiktaş, Oğulcan Ülgün için Altınordu ile pazarlıklara başladı

Gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken ve Galatasaray ile Fenerbahçe’nin de listesine giren 22 yaşındaki orta saha için Beşiktaş’ın vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenildi.
1.Lig ekibinin yetkilileriyle görüşen Siyah-Beyazlılar’ın şimdiden pazarlıklara başladığı vurgulandı.
Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.
Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.
Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.
Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Ryan Babel'e görev verdi. Senegalli golcü Diagne, Falcao'nun yokluğunda görev alabilecek tek golcü olmasına rağmen kulübede oturdu.