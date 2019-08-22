Beşiktaş, N'Koudou'yu renklerine bağladı!

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini açıklamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Twitter'dan ComeToBeşiktaş paylaşımında bulundu.
Georges Kevin N'Koudou, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmişti.
Beşiktaş, kadrosunu daha önce Adem Ljajic, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho ve Douglas ile güçlendirmişti.
TOTTENHAM'A 3+1 MİLYON EURO
Beşiktaş, Kevin N'Koudou için İngiliz ekibi Tottenham'a 3 taksitte 3+1 milyon euro bonservis ödeyecek. N'Koudou'nun bir sonraki satışından Tottenham, %50 pay alacak. Bu transferi İngiltere'de bitiren ve imza aşamasına getiren isimse Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi oldu.
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.
Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou transferini açıklamaya hazırlanıyor.
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