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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:22
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Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor

Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor

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Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ısrarı da sürüyor. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli forveti bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasının ardından forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, Portekiz ekibi Porto’dan eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmıştı.

28 yaşındaki yıldızın ardından forvet bölgesi için takviye çalışmalarını sürdüren yönetim, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için ısrarına devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala 32 yaşındaki golcüyü takımına kazandırmak için yoğun çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, başarılı futbolcuyu bu hafta sonuna kadar İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Atletico Madrid’in takım çalışmaları ve kadro planlamasında da bulunmayan tecrübeli futbolcu ve menajeriyle her gün temas halinde bulunan yönetim, uzun bekleyişin karşılığını pazar gününe kadar almayı umuyor.

GÖRÜŞMELER 1 AYDIR SÜRÜYOR

Siyah-Beyazlılar’la yıllığı 2.5 milyon eurodan 2+1 sezonluk anlaşma sağlayan Nikola Kalinic, transfer döneminin sona erdiği haftada Atletico Madrid’le bağını koparıp Beşiktaş’a gelmek istiyor. 1 yıllık daha kontratının bulunduğu takımıyla yollarını ayırmak için yaklaşık 1 aydır menajeriyle beraber kulüple görüşme üzerine görüşme yapan Kalinic, günler içerisinde bu işi bitirmeyi planlıyor.

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