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  • 27 Eylül 2020 Pazar 12:32
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Beşiktaş, Nikola Kalinic'e son teklifini yapıp beklemeye geçti

Beşiktaş, Nikola Kalinic'e son teklifini yapıp beklemeye geçti

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Sabah

Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.

Vincent Aboubakar'dan sonra Nikola Kalinic'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon Euro'ya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro talep etmişti. Bunun üzerine Kartal, imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin Euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin Euro'ya çıktı.

Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin Euro indirim yapması talep edildi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü Atletico Madrid'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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