Beşiktaş, Nikola Kalinic'e son teklifini yapıp beklemeye geçti

Vincent Aboubakar'dan sonra Nikola Kalinic'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.
Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon Euro'ya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro talep etmişti. Bunun üzerine Kartal, imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin Euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin Euro'ya çıktı.
Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin Euro indirim yapması talep edildi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü Atletico Madrid'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.
Fenerbahçe'nin ‘1' numaralı kalecisi Altay Bayındır'ı Galatasaray derbisinde ilginç bir sınav bekliyor.