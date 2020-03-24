Beşiktaş'a koronavirüs testi yapıldı

Beşiktaş'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcuların yanı sıra teknik ve idari kadroyu koronavirüs testine soktu.

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete test yaptırma kararı almıştı. Spor camiasında arka arkaya gelen virüs haberleri sonrası, siyah-beyazlı kulüp yetkililer ile temasa geçti. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi ve siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alarak ve koronavirüs testi yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ’TAN İLK AÇIKLAMA

Koronavirüs testine giren Beşiktaş’ta Asbaşkan Emre Kocadağ, TRT Spor’a konuk oldu ve süreçle ilgili son bilgileri paylaştı.

Kocadağ, Galatasaray derbisinde neler yaşandığına dair soruya, "Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık" yanıtını verdi.

Emre Kocadağ sözlerine şu şekilde devam etti:

“TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARDA ÜZÜCÜ BİR DURUM YOK”

"Biz krizin en başından beri tesisler ve oyunlar hakkında neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmıştık. Oyuncularımıza durumu bildirdik. Üzücü ve yorucu bir süreç. Teknik heyette ve futbolcularda üzücü bir durum yok. Şu anda yapılan testler sürüyor. Oyuncular sağlık kurulu tarafından sürekli olarak aranıyor. Fatih Terim olayından sonra hocamız Sergen Yalçın’dan da bilgi alınıyor. Süreci takip ediyoruz. Yakında bir açıklama yaparız."

“SÜREÇ UZARSA LİGLER OYNANMAYABİLİR AMA TEMENNİMİZ OYNANMASI”

"Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."

"Ailesinden ayrı futbolcularımız var. Onların akılları illa ki ailelerinde kalır. Hepsi evlerinde. Psikolojik olarak çok etkilendiklerini düşünmüyorum, dünyanın her yerinde corona virüs var."