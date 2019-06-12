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  • Beşiktaş, Nazım Sangare'nin bonservisini 3 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:02 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:02

Beşiktaş, Nazım Sangare'nin bonservisini 3 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor

Beşiktaş, Nazım Sangare'nin bonservisini 3 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor

Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, iki isim için harekete geçti.

Siyah-beyazlı yetkililerin listesinde Antalyasporlu Nazım Sangare ile Başakşehir'den Junior Caiçara bulunuyor. Bir sene daha sözleşmesi bulunan Sangare için yapılan pazarlıklar devam ediyor.

Antalyaspor'un 5 milyon euro istediği, siyah-beyazlıların ise bonservis bedelini 3 milyon euro civarına düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

Junior istekli

Antalyaspor'a Almanya 3. Lig takımı Osnabrück'ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Milli Takım'a yükselmişti. Bu transfer gerçekleşmediği takdirde yönetim, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den öğrencisi Junior Caiçara'ya yönelecek. Takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Caiçara da Beşiktaş'a gitmek için yönetimden kolaylık bekliyor.

Favori Sangare

Nazım Sangare Türk pasaportunun bulunması ve 25 yaşında olması sebebiyle sağ bek için favori durumda. Antalyaspor ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan başarılı oyuncu, 56 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti.

(Türkiye)

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