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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:16
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:16

Beşiktaş Napoli'nin golcüsü Llorente'yi gündemine aldı

Beşiktaş Napoli'nin golcüsü Llorente'yi gündemine aldı

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Areanapoli: Uluslararası pazarı araştıran Beşiktaş, Nikola Kalinic olmayınca Llorente'yi takibe aldı.

Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi.

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

 

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

 

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi.

Ayrıca "Yaz aylarında ücretsiz transfer edilen Fernando Llorente, ağır bir bombardıman uçağı arayan Beşiktaş için iyi bir fikir haline geldi. Türkler pazar gününe kadar bu transfer için girişimlere başlayabilir. İstanbul macerası da İspanyol forvet için kariyerinin son dönemine girerken farklı bir tecrübe katabilir" yorumu yapıldı. Bu sezon İtalyan ekibinde 19 maça çıkıp sadece 3'ünde ilk 11'de başlayan İspanyol forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

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