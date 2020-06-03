Beşiktaş, Nana Ampomah için Fortuna Düsseldorf'a kiralama teklifi yapacak

Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik açıdan zora giren kulüpler, daha az maliyetli oyunculara yönelirken Beşiktaş'ın gündemine de sürpriz bir isim geldi. Geçen yaz 4 milyon Euro'ya Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürüldü.
Salgın sonrası Avrupa'da geri dönen ilk lig olan Bundesliga'nın sona ermesiyle birlikte Fortuna Düsseldorf'un Ampomah konusunda kararını vereceği belirtildi.
Bu sezon beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 asist yaptı. Alman temsilcisinin, Ampomah'ın ayrılığına onay vereceği de belirtildi.
Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'la yapacağı müzakerelerde masaya ilk olarak kiralık transfer teklifini sunacağı kaydedildi. Haberde Ampomah'la Belçika'dan KV Mechelen'in de ilgilendiği dile getirildi.
(Haberturk)
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.
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