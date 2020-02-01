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  • Beşiktaş, müthiş operasyonla Kevin-Prince Boateng'in lisansını son dakikalarda çıkarmayı başardı
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 10:09
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 10:27

Beşiktaş, müthiş operasyonla Kevin-Prince Boateng'in lisansını son dakikalarda çıkarmayı başardı

Beşiktaş, müthiş operasyonla Kevin-Prince Boateng'in lisansını son dakikalarda çıkarmayı başardı

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.

Dün öğlen saat 12.00’de İtalya basınında yer alan haberle ortaya çıkan görüşmelerde adeta zamanla yarışan Beşiktaş, 32 yaşındaki Ganalı oyuncu için yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdi. Çizme ekibinden menajerler aracılığıyla gelen kiralama önerisine olumlu yanıt veren Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminin saat 18.00’deki bitimine dakikalar kala tecrübeli futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.

Bir yıl önce Barcelona’daydı

Sezonun ilk yarısını İtalya Serie A ekibi Fiorentina’da geçiren Boateng, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabilmesi sebebiyle tercih edildi. 32 yaşındaki futbolcu, Fiorentina’da 15 mücadeleye çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu. Önceki sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Katalan devi Barcelona’da forma giyen deneyimli isim, 4 mücadelede süre almıştı. Kariyerindeki en parlak dönemini 2013-14 sezonunda Schalke 04’te geçiren Boateng, 35 mücadelede rakip fileleri 7 kez sarsmıştı.

Maaşı da belli oldu

Kara Kartal'ın 1.5 sezonluğuna kiraladığı Boateng, Beşiktaş’tan bu süre için 2.2 milyon Euro kazanacak. Yıldız ismin, Siyah-Beyazlılar’da, Oğuzhan Özyakup’un Hollanda ekibi Feyenoord’a kiralanması sonrasında boşa çıkan 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Sosyal medyada Türkçe şarkılar söylerken paylaştığı videolarla Türkiye’nin dikkatini çeken Boateng’in, geçen yıl Barcelona’ya transfer olduğu zaman da Katalan ekibinin resmi Twitter hesabından benzer bir videosu paylaşılmıştı.

(Fanatik)

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