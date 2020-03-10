Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi 1 yıl daha kiralamak istiyor

Mısırlı futbolcunun tek ön liberolu oyun sisteminde takıma önemli katkı sağladığını düşünen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede koşulların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncu ile gelecek yıl da devam etmek istediğini ifade etti.
İngiliz ekibinden 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Elneny için Finansal Fair Play nedeniyle bu parayı ödeyemeyecek olan yönetim, Arsenal'e 1 yıl daha kiralama teklifi götürmek için hazırlıklara başladı.
Elneny'nin de Beşiktaş'ta kalmak istemesini açıklamasıyla birlikte, konuyu masaya yatıran yönetim önümüzdeki günlerde İngilizlerle masaya oturacak.
(Sabah)
Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”
İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.
Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.
Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.
Sezon başında Arsenal'den bedelsiz olarak kiralanan Mohamed Elneny, performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazandı.
İtalya Serie A'da Sassuolo'nun Brescia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Francesco Caputo, gol sonrası koronavirüsün vurduğu İtalyan halkına mesajıyla destek verdi.