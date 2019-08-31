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  3. Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Mohamed Elneny'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

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