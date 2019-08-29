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  3. Beşiktaş, Mohamed Elneny transferinde imza aşamasına geldi

Beşiktaş, Mohamed Elneny transferinde imza aşamasına geldi

Beşiktaş, Mohamed Elneny transferinde imza aşamasına geldi

Gary Medel’i Bologna’ya sattıktan sonra ön libero arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny için prensip anlaşmasına vardı.

Gary Medel'in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara pozisyonu için arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta bir iddiada İngiltere'den geldi. Siyah-beyazlı ekibin Arsenal'in Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny'i kiraladığı ifade edildi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Dailymail'de yer alan habere göre, siyah-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mohammed Elneny'in forma giymesi için takımdan ayrılması gerektiğini ve kendisine bu konuda kolaylık sağlayacaklarını ifade etmişti.

1 AY ÖNCE EVİNDE CESET BULUNMUŞTU

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Mohamed Elneny, geçtiğimiz ay ürkütücü bir haberle sarsılmıştı.

Elneny'nin başkent Kahire yakınlarında yer alan evinde bir ceset bulunmuş, futbolcunun babası Nasser Elneny tarafından bulunan cesedin, evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak çarpılan bir hırsıza ait olduğu bildirilmişti.

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