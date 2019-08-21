Beşiktaş, Mirin'in Toulouse'a kiralandığını açıkladı

Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Holllandalı savunmacısı Isımat-Mirin, Fransa'ya transfer oldu. Bir süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı.
Beşiktaş, Fransız stoperin Toulouse'a kiralandığını açıklarken ''Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'a geçtiğimiz devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu, 14 Süper Lig mücadelesinde oynamış ancak beklentilerin altında kalmıştı.
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