Beşiktaş milli araya moralli girmek amacında

DHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

Lig ve Avrupa'da son 3 maçında galibiyet göremeyen siyah beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişe "dur" demek ve bu hafta verilecek milli araya moralli girmek amacında. Lige deplasmanda aldığı 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, sonrasında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi elemesinde Rio Ave ile de 1-1 berabere kalan ve penaltı atışlarıyla elenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligin 3'üncü hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.

SERGEN YALÇIN'DAN DOMAGOJ VİDA KARARI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor maçında çok büyük hatalar yapan Domagoj Vida'yı Gençlerbirliği karşısında yedek bırakması ve Montero'yu sahaya sürmesi bekleniyor.

Defans hattını Necip-Welinton-Montero-N'Sakala'dan oluşturacak Sergen Yalçın, iyileşen Atiba'yı yine orta sahada görevlendirecek.

Hücum hattının sağ tarafında ise Gökhan Töre'nin oynama şansı bir hayli yüksek görünüyor. Tecrübeli teknik adam, orta ikiliye Dorukhan, Oğuzhan, Mensah ve Ljajic dörtlüsünden ikisini seçecek. Antrenmanlarda Dorukhan-Oğuzhan, Dorukhan-Mensah ve Oğuzhan-Mensah ikililerini deneyen Yalçın, şu an için Ljajic'i onbirde düşünmüyor. Ancak Yalçın, Sırp futbolcu için son kararını bu akşamki idman sonrası verecek.

Sezon başından bu yana sakat olan ve bu hafta idmanlara çıkmaya başlayan N'Koudou'yu sahaya sürme planları yapan Sergen Yalçın'ın, genç oyuncunun tam hazır olmaması ve zaman zaman ağrılar hissetmesi üzerine sol kanatta yine Boyd ile başlaması büyük ihtimal görünüyor.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki gol silahıysa yeni transfer Vincent Aboubakar olacak.

Siyah beyazlıların Gençlerbirliği maçı muhtemel onbiri şöyle: Ersin - Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan Töre, Dorukhan, Oğuzhan (Mensah), Boyd, Aboubakar.

JOSEF DE SOUZA ŞANS BEKLİYOR

Beşiktaş'a iki hafta önce transfer olan ancak lisansı 4 gün önce çıkan Josef de Souza, yeni takımında ilk kez maç kadrosuna girmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın kadrosuna almayı düşündüğü Josef'i oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebilir.

Öte yandan kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan ve bunlardan Mirin, Douglas ve Lens'i kadro dışı bırakan siyah beyazlılar, son olarak Sporting'den Valentin Rosier'i kiralayarak bu sayıyı 17'ye çıkardı. Fransız savunmacının lisansı için bugün TFF'ye başvurulacağı ve lisansın büyük ihtimalle hafta başında çıkacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi transferin son 3 gününde santrfor ve kanat oyuncusu almayı isterken mevcut yabancılardan 4 veya 5'i ile yollarını ayırmak zorunda. Aksi durumda oyuncuların sözleşmeleri dondurulacak.