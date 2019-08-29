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  3. Beşiktaş, Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini açıkladı

Beşiktaş, Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini açıkladı

Beşiktaş, Mehmet Ekici ile ilgilenmediklerini açıkladı

Beşiktaş, basında çıkan Mehmet Ekici iddialarını yalanladı. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcuyla görüşmediklerini ve haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”

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