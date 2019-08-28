Beşiktaş Medel'den elde ettiği gelirle Emre Kılınç transferini bitirecek

Siyah-beyazlılar daha önce genç oyuncu için 1,5 milyon avro bonservis bedeli önermiş ancak Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz bu teklifi yetersiz bularak geri çevirmişti.

Son olarak Gary Medel'in Bologna'ya transfer olmasıyla siyah-beyazlılar daha yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Şilili yıldızın 2,3 milyon avroluk yıllık ücretini ödemekten kurtulan siyah-beyazlılar, bu defa Sivasspor'un kapısını 2 milyon avro ile çalacak.

Anadolu ekibinin bu teklife vereceği cevap merakla beklenirken, Emre Kılınç ise Beşiktaş formasını giymenin hayalini kuruyor.

Emre Kılınç, Otyakmaz ile konuştu

Performansını giderek artıran 25 yaşındaki oyuncunun, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'la yaptığı görüşmede takımdan ayrılma ve Beşiktaş'ta forma giyme isteğini ilettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı da sistemine uyması sebebiyle Emre Kılınç'ı çok istiyor. Bu transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

(Türkiye)