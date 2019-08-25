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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 13:40
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 14:19

Beşiktaş, Mario Lemina için Southampton'a resmi teklifte bulundu

Beşiktaş, Mario Lemina için Southampton'a resmi teklifte bulundu

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Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.

Orta saha için futbolcu arayışını sürdüren Beşiktaş, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah beyazlılar, Mario Lemina’yı kiralamak için Southamptan kulübüyle görüşmelere başladı.

Orta sahada iki yönlü oyunuyla dikkat çeken Gabonlu oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı da takımında görmek istiyor.

Juventus'tan 17 milyon Avroya Southamptan’a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ralph Hasenhüttl ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.

Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda ise Romalı Maxime Gonalons için yeniden girişimler başlayacak.

Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetimin şimdiki hedefi ise Gary Medel. Şilili futbolcu için İtalyan ekibi Bologna'dan bir milyon 250 bin avroluk teklif geldiği belirtiliyor.

Maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Medel’in ayrılmasından sonra orta saha transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

(TRTSpor)

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