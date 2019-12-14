Beşiktaş, Marcelo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak

Beşiktaş'ta kurmaylar limit artışı sonrası Ocak’taki ara transferde öncelikle eski oyuncuları Marcelo Guedes’i renklerine katma kararı aldı. Devler Ligi’ndeki Leipzig maçı sonrası Marcelo’ya üzerinde eşek resmi olan “Defol” yazan pankart tutulması Brezilyalı oyuncunun Lyon ile bağlarını kopartmasına neden oldu. Marcelo ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Lyon’da kaptanlığa kadar yükselen stoper Marcelo, ailesinin ve kendi güvenliğinden endişe duyduğunu bu nedenle ayrılmak istediğini vurguladı. Kartal dönmek isteyen oyuncu için Lyon’un kararını bekliyor. Kulübüyle 2021 haziran sonuna kadar sözleşmesi olan Sambacı, uygun bir fiyatla bırakılırsa Beşiktaş 32 yaşındaki savunmacıyı renklerine katacak. Marcelo olmadığı takdirde rota Ajdin Hasic’e dönecek.

HASİC’İ, AVCI DA BEĞENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok beğendiği 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Siyah-Beyazlı renklere bağlanacak. Bu arada Başakşehirli Arda Turan’ın Ocak’taki ara transferde Galatasaray’a değil, Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edildi. Arda’nın, teknik direktör Abdullah Avcı ile yakın ilişki içinde olduğu ve yeniden eski Arda seviyesine çıkabileceği tek takımın Beşiktaş olduğunu düşündüğü ileri sürüldü.

(Star)