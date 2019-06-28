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  3. Beşiktaş, Malmö'den Fouad Bachirou ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Malmö'den Fouad Bachirou ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Malmö'den Fouad Bachirou ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Malmö’de forma giyen Fouad Bachirou ile anlaştı. Siyah-Beyazlılar, İsveç ekibine de 1,5 milyon Euro’luk teklif yaptı.

Siyah-beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Malmö’nün Komorlarlı yıldızı Fouad Bachirou ile yıllık 1,1 milyon avrodan anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki ön liberonun kulübü Malmö’ye de 1,5 milyon avroluk teklifte bulunan Beşiktaşlı idareciler, İsveç ekibinin vereceği kararı beklemeye geçti.

GENÇLİK HAREKÂTI

Kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş, Stuttgart’ın rezerv takımında forma giyen Umut Güneş’in transferinde sona yaklaştı. Orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun transferi için 350-400 bin avro civarında bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.

(Türkiye)

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