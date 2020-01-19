Beşiktaş maçı öncesi Sivasspor'a Emre Kılınç müjdesi

Beşiktaş ile kritik bir mücadeleye çıkacak lider Sivasspor’da sakatlığı bulunan Emre Kılınç’ın, zorlu maçta forma giyebileceği belirtildi.

Sezonun ilk maçında Beşiktaş’a karşı enfes bir gol kaydeden Emre Kılınç için bu karşılaşma öncesi adeta seferberlik ilan edilmişti.

Malatya ile oynanan kupa maçında fıtık ağrıları nedeniyle riske edilmeyen oyuncu bu kritik mücadeleye saklandı.

Yiğido’nun yıldızıyla ilgili yapılan son tetkiklerde oynamasına engel bir durum olmadığı belirtildi. Rıza Çalımbay’ın Emre’yi 11’de sahaya süreceği belirlendi.

(Fanatik)