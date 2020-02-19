Beşiktaş, Loris Karius'un yerine Volkan Babacan'ı transfer edecek

SPOR GÜNDEMİ

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer' Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Ahmet Nur Çebi'yi yıkan haber! Tüm planlar altüst oldu Ahmet Nur Çebi'yi yıkan haber! Tüm planlar altüst oldu Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.

Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş'tan transfer bombası! Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti? Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti? Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.

Lemina'yla ilgili flaş karar! Derbi öncesi sıcak gelişme Lemina'yla ilgili flaş karar! Derbi öncesi sıcak gelişme SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.