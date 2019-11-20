Beşiktaş, Loris Karius'u Liverpool'a geri gönderme kararı aldı

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Geçen yıl Ukrayna’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kötü bir performans sergileyen ve bir anlamda kupanın Real Madrid’e gitmesine neden olan Karius talihsiz finalin ardından Beşiktaş’a imza atmış, Alman eldiven 2 yıllığına kiralık olarak siyah beyazlı kulübe gelmişti.

BEŞİKTAŞ KARİUS'U GERİ GÖNDERECEK

Geçtiğimiz sezon sergilediği inişli çıkışlı formuyla kafa karıştıran, bu sezon ise 12 hafta sonunda daha derli toplu gözüken Loris Karis için son karar verildi. Beşiktaş’tan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Karius’un opsiyonunu kullanmak istemeyen siyah beyazlı yönetimin kaleci tercihini yerliden yana kullanacağı belirtilirken, 26 yaşındaki Alman’ın lig biter bitmez Liverpool’a geri döneceği ifade edildi. Sözleşmesinde ‘8 milyon euro’luk bonservis bedeli’ bulunan oyuncu için tasarrufta bulunmak istemeyen Erdal Torunoğulları’nın şimdiden kaleci arayışlarına koyulduğu bildirilirken, Kara Kartal’ın Ç.Rizespor forması giyen Gökkan Akkan’ı yakın takibe aldığı kaydedildi.

12 yaşında profesyonel olan Gökhan Akkan, Süper Lig’de bir dönem e fazla kurtarış yapan kaleciler arasında Muslera, Boffin, Mert Günok gibi isimleri geride bırakmıştı.