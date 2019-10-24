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  3. Beşiktaş, Loris Karius'u gönderip Fabri'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor

Beşiktaş, Loris Karius'u gönderip Fabri'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor

Beşiktaş, Loris Karius'u gönderip Fabri'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor

Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi’den ilk kesik! Siyah-Beyazlılar Loris Karius’u gönderip Fabri ile anlaşmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş Yönetimi, Alman file bekçisi Loris Karius'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.

Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.

(Takvim)

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