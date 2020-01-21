Beşiktaş, Loris Karius ile şimdiden yolları ayırma kararı aldı

Süper Lig’de önceki akşam Sivasspor’a 2-1’lik skorla kaybeden Siyah- Beyazlılar’da Loris Karius’un ortaya koyduğu performans büyük olay yaratmıştı. Mücadelenin 7. dakikasında frikikten Erdoğan Yeşilyurt’un kalesine gönderdiği topu, kontrol edemeyip içeriye doğru gönderen Alman file bekçisi, bu hareketinden dolayı taraftarın ardından yönetimin de sabrını taşırdı. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve anlaşması dönem sonunda noktalanacak olan tecrübeli kaleciyle ilgili olarak kararını bekleten Siyah- Beyazlılar’da beklenen oldu... Yönetim, sözleşmesinde 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan 26 yaşındaki kalecinin, istikrarsız görüntüsü sebebiyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Sezon sonunda tecrübeli isimle yolların ayrılacağı bildirildi.
‘Sezon sonuna kadar...’
Kara Kartal’ın Antalya kampında geleceğiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Loris Karius, “Beşiktaş’la olan sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Liverpool’la ise kontratım devam ediyor. Geleceğimle ilgili olarak kararımı sezon sonunda vereceğim. Şimdi tüm planlamam Beşiktaş’la sezon sonuna kadar elimden geldiği şekilde başarıyla mücadelemi sürdürmek” sözlerini sarf etmişti.
(Fanatik)
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