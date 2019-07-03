Beşiktaş, Lokman Gör'ü kampa yetiştirecek

Beşiktaş'ın geçen sezonki maç raporlarını inceleyen Abdullah Avcı, özellikle savunmanın performansından memnun kalmadı.

Başakşehir döneminde takımının yediği gol sayısının az olmasıyla öne çıkan tecrübeli hoca, savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi istedi.

Yönetim de bu doğrultuda yerli adaylardan Lokman Gör'ün transferini hızlandırdı. Erzurum ile masaya oturan siyah-beyazlılar, anlaşma noktasına geldi. 28 yaşındaki oyuncunun transferinin yeni sezon açılışına yetiştirilmesi bekleniyor.

Deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)