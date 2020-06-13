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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:12
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Beşiktaş lige Antalyaspor maçıyla dönüyor! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş lige Antalyaspor maçıyla dönüyor! Muhtemel 11'ler

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Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen aranın ardından Beşiktaş lige bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçıyla dönüyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 21:00'de başlayacak.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Deplasman ekibi ligde 8 haftadır kaybetmiyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.

EKSİK VE CEZALILAR

Ev sahibi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan NKoudou'nun maça yetişmesinin ise zor göründüğü belirtiliyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

Antalyaspor cephesinde ise Bahadır ve Charles maç kadrosunda olmayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Caner, Ljajic, Lens, Boateng

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Celutska, Sarl, Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Sinan Gümüş, Adis Jahovic, Podolski

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