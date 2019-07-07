Beşiktaş, Lewis Holtby'e 1,2 milyon Euro'luk teklif götürmeye hazırlanıyor

Beşiktaş Hamburg'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlanıyor. Alman futbolcuya teknik heyetten de onay çıktı. Avcı’nın Holtby’i Medipol Başakşehir'in başındayken de izlettirdiği ve beğendiği öğrenildi.

Bu transfer için girişimler önümüzdeki hafta hız kazanacak. Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Siyah-beyazlılar başarılı orta saha oyuncusuna senelik 1 milyon 200 bin avro avro maaş vermeyi planlıyor.

(TRT Spor)