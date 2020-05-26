'Beşiktaş, Leroy Fer ile her konuda anlaştı!'

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer için Beşiktaş sözleşme teklifi yaptı.
Hollanda basınının iddiasına göre 3 yıllık sözleşme önerilen Leroy Fer'in transferi an meselesi. Beşiktaş, Leroy Fer için Feyenoord'ta kazandığı ücretten daha fazla bir bedel önerdi.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladı.
LEROY FER KİMDİR?
Feyenoord forması giyen Leroy Fer, 5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya geldi.
Futbola şuan formasını giydiği Feyenoord altyapısında başlayan Hollandalı, Sırayla Norwich City ve QPR ve Swansea City formaları giydi. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri döndü.
30 yaşındaki futbolcu sezon sonu serbest kalacak.
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