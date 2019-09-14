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  3. Beşiktaş, Lens için BAE'den gelen teklifi kabul ederken futbolcu reddedince transfer yattı

Beşiktaş, Lens için BAE'den gelen teklifi kabul ederken futbolcu reddedince transfer yattı

Beşiktaş, Lens için BAE'den gelen teklifi kabul ederken futbolcu reddedince transfer yattı

Jeremain Lens'i bir türlü elden çıkaramayan Beşiktaş, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden transfer döneminde büyük umutlarla beklediği teklifi aldı.

31 yaşındaki Hollandalı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımın siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı, yönetimin de yıllık 2.3 milyon Euro garanti maaş ve maç başına prim alan oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak Lens, kendisine yapılan öneriyi geri çevirdi.

GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLMEDİ

Bu gelişmenin üzerine Lens'in yabancı kontenjanına takılması, beraberinde yorumları da getirdi. Atiba, Roco, Diaby ve Elneny ilk kez kadroya dahil edilirken 12 yabancı sınırı nedeniyle tecrübeli kanat oyuncusu Gazişehir deplasmanına götürülmedi. Her ne kadar kontenjan sorunu gibi gözükse de Lens'in kadroya alınmaması yönetim tarafından Hollandalı oyuncuya verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendirildi.

DORUKHAN YETİŞTİ

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığını atlatarak hafta başından bu yana takımdan ayrı düz koşulara başlayan Burak Yılmaz, Gazişehir deplasmanına götürülmedi. Siyah-beyazlıların bir diğer eksiği tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup. Önceki gün adale problemi yaşayan Dorukhan Toköz ise Gaziantep kafilesinde yer aldı.

(Sabah)

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