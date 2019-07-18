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  3. Beşiktaş, Lecce'nin Burak Yılmaz için yaptığı teklifi yine reddetti

Beşiktaş, Lecce'nin Burak Yılmaz için yaptığı teklifi yine reddetti

Beşiktaş, Lecce'nin Burak Yılmaz için yaptığı teklifi yine reddetti

Beşiktaş’tan Burak Yılmaz transferine bir kez daha onay çıkmadı. Uzun süredir golcü oyuncunun peşinde olan Lecce kulübünün CEO’su Mauro Meluso ve yönetici Alessandro Alberto, Menajer Özkan Doğan ile önceki gün İstanbul’a gelerek, Beşiktaş ile ilk görüşmeyi yapmıştı.

İTALYANLAR’IN TEKLİFİ AYNI

İtalyanlar bu görüşmede, Beşiktaş’a golcünün bonservisi için 1.5 milyon euro teklif etmişti. Kartal cephesi ise 5 milyon euro istemişti. Tarafların dün bir kez daha bir araya geldiği öğrenilirken, Lecce fiyat artırımına olumsuz cevap verdi. Başkan Fikret Orman da bunun üzerine Burak’ı bu fiyata satmayacaklarını bildirdi.

BURAK REVİZYON İSTEDİ

Öte yandan Lecce bu transfer görüşmeleri sırasında Burak Yılmaz’a ise senelik 2.5 milyon euro ve 3 yıllık da mukavele teklif etmişti. Hem rakamın yüksek olması hem de 3 senelik sözleşme golcü oyuncunun aklını çeldi. Kartal’da yılda 2.2 milyon euro kazanan milli futbolcunun yönetimden maaş revizyonu istediği ifade edildi.

(Star)

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