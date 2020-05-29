Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldığı ifade edildi.
Pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını iddia etmişti. Konuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi. Terim, “Ne Sneijder'i, ilk defa duyuyorum!" dedi.
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.
Al Hilal, Younes Belhanda için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etti. Cimbom daha önce 10 milyon Euro'luk gelir beklediği Faslı yıldızı, koronavirüs salgını sonrası 5 milyon Euro'ya satmaya razı.