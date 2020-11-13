  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 13:36
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş kuvvet çalıştı

Beşiktaş kuvvet çalıştı

Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah kondisyon ağırlıklı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ile başladı. Ardından kuvvetlendirme çalışması yapıldı. İdman, stretching çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından 16 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok
Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok

Fener'i yıkan bir sakatlık haberi daha! 3-4 hafta yok

Kulüpler ve TFF'den tarihi karar geliyor
Kulüpler ve TFF'den tarihi karar geliyor

Kulüpler ve TFF'den tarihi karar geliyor

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı
Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı

Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

Gergin bekleyiş
Gergin bekleyiş

Gergin bekleyiş

A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi
Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi

Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.

Galatasaray'da ocak operasyonu
Galatasaray'da ocak operasyonu

Galatasaray'da ocak operasyonu

Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.

Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek
Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek

Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek

Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.

Dorukhan Toköz için Caner ve Gökhan taktiği
Dorukhan Toköz için Caner ve Gökhan taktiği

Dorukhan Toköz için Caner ve Gökhan taktiği

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.