Beşiktaş kupaya veda etti

Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.
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Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.
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