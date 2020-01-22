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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 22:22
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 22:23

Beşiktaş kupaya veda etti

Beşiktaş kupaya veda etti

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Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş kupaya veda etti
Beşiktaş kupaya veda etti

Beşiktaş kupaya veda etti

Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

Beşiktaş'ta futbolcular arasında gerginlik
Beşiktaş'ta futbolcular arasında gerginlik

Beşiktaş'ta futbolcular arasında gerginlik

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Dolmabahçe'de şok tepki! Hiç durmadı...
Dolmabahçe'de şok tepki! Hiç durmadı...

Dolmabahçe'de şok tepki! Hiç durmadı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.

Remi Walter, Yeni Malatyaspor'da
Remi Walter, Yeni Malatyaspor'da

Remi Walter, Yeni Malatyaspor'da

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Emre Taşdemir uzattı
Emre Taşdemir uzattı

Emre Taşdemir uzattı

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Antalyaspor çeyrek finalde
Antalyaspor çeyrek finalde

Antalyaspor çeyrek finalde

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Göztepe transferi resmen açıkladı
Göztepe transferi resmen açıkladı

Göztepe transferi resmen açıkladı

Göztepe, Brondby'den Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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