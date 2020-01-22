Beşiktaş kupaya veda etti

Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

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