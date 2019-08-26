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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:05
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:05

Beşiktaş kulübüyle anlaştı, Lemina'yı bekliyor

Beşiktaş kulübüyle anlaştı, Lemina'yı bekliyor

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Gabonlu 6 numaranın kulübü ile kiralama formülünde anlaşan siyah-beyazlı yönetim, Lemina'ya da teklifini yaptı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği ön libero transferi için görüşmelere başladığı Mario Lemina'dan yanıt bekleniyor. 25 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Southampton'a kiralama teklifi yapan yönetim, olumlu geri dönüş aldı.

Southampton, kadroda düşünmediği oyuncusunu 1 yıl kiralık olarak gönderebileceğini iletti. Bunun üzerine Lemina ile temaslara başlayan Beşiktaş, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

MONACO ARADAN ÇIKTI

Medel'in de ayrılığı artık an meselesi olurken, bu transferi bir an önce bitirmek isteyen yönetim işi sıkı tutuyor. Avrupa'dan daha önce birkaç talibi olan futbolcu için Southampton'a resmi teklif gelmedi. Monaco'nun ilgilendiği öne sürülürken, Fransız ekibi Adrien Silva'yı kadrosuna katarak bu bölgeye takviye gerçekleştirdi. Transferde şu an için tek başına kalan Beşiktaş, Lemina için tek çıkış noktası olarak görülüyor.

JUVENTUS ETİKETİNE MEVCUT

Kariyerine Fransa'da Lorient'te başlayan Lemina, daha sonra Marsilya'ya, oradan da İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu. 2017 yazında 17 milyon 250 bin Euro'ya Southampton'a giden başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon, 23 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asiste imza attı.

(Sabah)

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