Beşiktaş Kulübü'nde 100 kişi koronavirüs testinden geçti

Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından bugün bir kez daha koronovirüs testinden geçti .Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından koronavirüs testine tabi tutuldu. Test sonuçlarının yarın açıklanması beklenirken olumsuz bir durum çıkmaması halinde antrenmanlar yeniden başlayacak. Pozitif vakaya rastlanması durumundaysa yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek yeni bir yol haritası çizecek.
Bugün yapılan testlerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Beşiktaş takımı 3'üncü kez kontrolden geçmiş oldu.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Senego adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, 28 yaşındaki golcü futbolcuyu Nottingham Forest'e satmak üzere olduğunu yazdı. Habere göre, İngiliz ekibi bu transfer için Sarı-Kırmızılılara 7 milyon Euro ödeyecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 eski futbolcuya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezası hükmünün gerekçesi açıklandı.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilerle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Fenerbahçe ile görüştüğünü reddetmeyen Hırvat teknik adam, “Ancak bir anlaşma yok. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor” dedi.
Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.
Hasan Şaş'ın PSG'ye karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası takım otobüsünde ayağa kalkarak tüm takıma fırça attığı ortaya çıktı. Bu durum takım ve yönetimde rahatsızlık yaratırken, Terim yardımcısına sahip çıktı. Ancak Hasan Şaş hocasına haber bile vermeden istifa etti. İşte Hasan Şaş'ın istifasını getiren nedenler...