Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin 24 yaşındaki Fransız futbolcu ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.
Açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin Rosier'e "hoş geldin" dediği ve başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.
Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.
Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a henüz bir talip çıkmadı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Faslı futbolcu da durumu pek umursar vaziyette değil. Yönetimin eli kolu bağlandı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 'satmada başarılı değiliz' demesinin sebebi istediği transferlerin yapılamaması.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.