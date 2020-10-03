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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:29
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu

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AA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi Valentin Rosier ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin 24 yaşındaki Fransız futbolcu ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin Rosier'e "hoş geldin" dediği ve başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.

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