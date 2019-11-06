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  3. Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette başkan Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol ve Hakan Daltaban'ın da bulunduğu belirtildi.

Ahmet Nur Çebi'nin ziyaretin sonunda Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu 34 numaralı Beşiktaş forması hediye ettiği kaydedildi.


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