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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 12:13
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Beşiktaş, kulübe ihtarname çeken Jeremain Lens ile yollarını ayırma kararı aldı

Beşiktaş, kulübe ihtarname çeken Jeremain Lens ile yollarını ayırma kararı aldı

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Sabah

Beşiktaş yönetimi, PAOK maçından bir gün sonra 450 bin euroluk alacağı için Siyah-Beyazlılara ihtarname çeken Jeremain Lens ile yollar ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta geçen sezon Karius ve Ruiz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle UEFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Yabancıların çoğu da kulübe ihtarname çekmişti. Halkaya katılan son isim Jeremain Lens oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan PAOK maçında 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlusu olarak gösterilen Lens, 450 bin Euro'luk alacağı için Beşiktaş'a ihtarname çekti.

YOLLAR AYRILIYOR

Lens'in çok kötü performans sergilemişken ve üstelik takım elenmişken maçtan hemen bir gün sonra hukuki yola başvurarak alacağını talep etmesi yönetimi kızdırdı. Tarafların anlaşarak yollarını ayıracağı iddia edildi.

11 GOL, 18 ASİST

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Jeremain Lens, 99 maçta görev aldı. Hollandalı yıldız, 11 kez rakip ağları sarsarken 18 de asist yaptı.

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